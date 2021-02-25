«Зубы стерлись, руки коротки»: Клинцевич высмеял жалобы генерала НАТО на Россию

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич посмеялся над заявлением американского генерала, который обвинил Россию в дестабилизации ситуации в мире и в создании угрозы для США. Ранее с такими обвинениями выступил глава Европейского командования Вооруженных сил США, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

«Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, РФ совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию ситуации во всем мире, в том числе в Европе, — заявил генерал Уолтерс, выступая на военном симпозиуме; его слова приводит Минобороны США.

«Россия продолжает представлять угрозу для существования США и наших европейских союзников», — добавил натовский генерал.

По мнению политика и военного эксперта, экс-сенатора Франца Клинцевича, лучше всего эти жалобы и обвинения в адрес России из уст американского генерала можно проиллюстрировать известной русской поговоркой:

«Вор кричит: Держите вора!»

По словам Клинцевича, американцев просто пугает растущая военная мощь нашей страны, что приводит к потере влияния США в мире.

«Любому аналитику понятно, что сегодня Россия с военной точки зрения непобедима, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Наши вооруженные силы могут добиваться поставленных задач даже малыми силами и средствами, при том, что в нашем арсенале есть достаточное количество самых современных, не имеющих аналогов вооружений».

По мнению экс-сенатора, США не могут простить России, что нашу страну не удалось втянуть в военные действия в Донбассе. Собеседник ФАН уверен, что в 2014 году Вашингтон намеревался любой ценой спровоцировать Москву на военное вмешательство в события на Украине. Это стало бы поводом, который бы дал зеленый свет началу операции Запада по расчленению нашей страны, считает Клинцевич.

«Вся эта катавасия в Донбассе изначально была затеяна американцами, чтобы втянуть Россию в военной конфликт на Украине. Это было частью стратегии США, а главная их цель — запустить в нашей стране дезинтеграционные процессы и в конечном итоге расчленить Россию. Но у них, как мы знаем, ничего не вышло, вот они теперь и бесятся. Зубы у этих «странных» американцев давно стерлись, а руки коротки. Их не только уже никто не боится; над ними, беззубыми, смеются», — с иронией говорит политик.

Высочайший уровень, который Россия сегодня демонстрирует в военной области, приводит к потере авторитета НАТО и Соединенных Штатов, отмечает экс-сенатор. По мнению Клинцевича, это знак, что очень скоро европейцы перестанут воспринимать Североатлантический альянс как средство защиты.

«Господин генерал, — напрямую обратился Клинцевич к натовскому генералу, — жалуйтесь, не жалуйтесь, но предупреждаю: пройдет всего пять лет, и в Европе НАТО не будет. Все ведущие европейские страны ради защиты своего суверенитета вынуждены будут дружить с Россией, опираться на Москву, а не на вас».

«Эту тенденцию создали именно США, так что теперь, как говорится, «на зеркало неча пенять», — напомнил Франц Клинцевич начало знаменитой русской пословицы, которая имеет продолжение: «…коли рожа крива».

Российско-американские отношения в настоящий момент, по мнению политиков и экспертов, находятся в нижней точке, особенно они разладились после 2014 года из-за ситуации на Украине, вокруг Крыма, а также из-за войны в Сирии.