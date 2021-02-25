Борьба на опережение: Борис Рожин о появлении корабля ВМС США у берегов Судана

Вашингтон решил сыграть на опережение и помешать России закрепиться в Судане. Об этом международной редакции Федерального агентства новостей рассказал автор Telegram-канала Colonel Cassad, военный эксперт Борис Рожин, комментируя прибытие корабля США в прибрежную зону африканского государства.

Американский скоростной экспедиционный транспорт USNS Carson City (T-EPF 7) бросил якорь в Красном море у берегов Судана. Мероприятие произошло на фоне планов Вашингтона наладить двусторонние отношения с Хартумом, включая военную сферу.

Корабль ВМС США прибыл в Порт-Судан во время развертывания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота Российской Федерации.

Борис Рожин объяснил, почему экспансия США в Африке расширилась на Судан именно сейчас. По его словам, прибытие USNS Carson City показывает, что Вашингтон собирается помешать Москве закрепиться в регионе. Сложившаяся ситуация в своем роде является борьбой на опережение.

«Эти действия входят в комплекс мер Белого дома, которые сейчас предпринимаются для сдерживания Кремля на мировой арене. Вашингтон накачивает различными ресурсами окружающие Москву государства, намеренно оспаривая сферу влияния РФ, в том числе и в Африке», — заявил эксперт.

Борис Рожин напомнил, что Россия и Судан заключили договор о строительстве ПМТО ВМФ РФ. Соответствующий документ подписан 6 ноября 2020 года.

«Хартум вряд ли пойдет на разрыв соглашений, заключенных бывшим правительством. Однако это не исключает того, что Вашингтон будет вести информационную и политическую работу по пресечению возможности Москвы наладить связь с действующей администрацией африканского государства», — считает эксперт.

Он добавил, что в каждом противоборстве фигурирует экономическая составляющая. Судан в настоящий момент зависит не столько от России, сколько от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Последние занимаются финансированием и инвестиционной политикой страны.