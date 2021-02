Мадуро выгнал посла ЕС: чем грозит Венесуэле ответ на санкции

Каракас, 25 февраля. МИД Венесуэлы объявил главу дипмиссии Европейского союза Изабель Брильянте персоной нон грата. Он дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Глава венесуэльского МИД заявил, что ЕС не уважает международное право.

Чуть позже Мадуро объявил о полном прекращении диалога и соглашений с Евросоюзом, пока блок не изменит свою санкционную политику.

В Брюсселе осудили высылку главы дипмиссии Изабель Брильянте и призвали венесуэльское правительство пересмотреть решение.

Venezuela: EU profoundly regrets & calls for reversal of decision to declare EU Ambassador @EmbajadoraUECCS as persona non grata. Only leads to further international isolation of ????????& undermines efforts to overcome crisis through negotiation & dialogue. https://t.co/vA4GMIFxBj