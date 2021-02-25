Мадуро выгнал посла ЕС: чем грозит Венесуэле ответ на санкции

Каракас, 25 февраля. МИД Венесуэлы объявил главу дипмиссии Европейского союза Изабель Брильянте персоной нон грата. Он дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

«Согласно решению Николаса Мадуро мы передали в руки госпожи Изабель Брильянте заявление о том, что она становится персоной нон грата в Венесуэле. Ей дается 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Мы действуем в рамках сложившихся обстоятельств», — заявил глава МИД.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro se declara a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Isabel Brilhante Pedrosa, como "persona no grata", tiene 72 horas para abandonar #Venezuela, informa el canciller @jaarreaza #UniónRevolucionaria pic.twitter.com/EVzpGTP9Rk — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) February 24, 2021

Глава венесуэльского МИД заявил, что ЕС не уважает международное право.

«Они считают себя центром мира, но являются ни чем иным, как старой Европой, где развивались худшие конфликты и войны. Оттуда вышли те, кто совершал ужасные геноциды в Африке и в Латинской Америке», — подытожил он.

Полное прекращение диалога с ЕС

Чуть позже Мадуро объявил о полном прекращении диалога и соглашений с Евросоюзом, пока блок не изменит свою санкционную политику.

«В XXI веке элита ЕС все еще верит, что наша страна остается колонией. Они не правы! Венесуэла была освобождена более 200 лет назад Симоном Боливаром. Мы достойная, свободная и независимая страна. Мы требуем уважения!», — прокомментировал свое решение лидер государства.

La élite de la UE aún cree, en este siglo XXI, que nuestro país sigue siendo una colonia. ¡Se Equivocan! Venezuela fue liberada hace más de 200 años por el Libertador Simón Bolívar. Somos una Patria Digna, Libre e Independiente. ¡Exigimos Respeto! ==> https://t.co/23Wc3bKNm5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 25, 2021

Евросоюз грозит изоляцией

В Брюсселе осудили высылку главы дипмиссии Изабель Брильянте и призвали венесуэльское правительство пересмотреть решение.

«ЕС глубоко сожалеет о решении венесуэльских властей объявить главу делегации ЕС персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем отменить данное решение. Венесуэла будет преодолевать свой нынешний кризис только путем переговоров и диалога», — говорится в официальном сообщении ЕС.

Venezuela: EU profoundly regrets & calls for reversal of decision to declare EU Ambassador @EmbajadoraUECCS as persona non grata. Only leads to further international isolation of ????????& undermines efforts to overcome crisis through negotiation & dialogue. https://t.co/vA4GMIFxBj — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) February 24, 2021

Первая высылка главы дипмиссии

Мадуро уже собирался выслать посланника ЕС из Венесуэлы в июне 2020 года. Поводом также стали санкции против Каракаса. Однако после телефонных переговоров Арреасы с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем стороны опубликовали совместное заявление, в котором отменили решение о высылке.

Venezuela: Joint communiqué after the phone call between High Representative Borrell and Minister Arreaza - European External Action Service https://t.co/ugxABwUJta — Miguel H Otero (@miguelhotero) July 2, 2020

Почему Мадуро решился на разрывы отношений с ЕС?

Причиной обеих шагов против Брильянте стали санкции ЕС отношении Венесуэлы. В 2020 году Евросоюз внес в «черный список» 11 венесуэльских чиновников за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и «подрыв демократии» в стране. Новые санкции, введенные Брюсселем 22 февраля, касаются еще 19 человек, которых обвиняют в нарушениях прав человека.

В списке оказались два члена Национальной ассамблеи, губернатор штата Сулия Омар Прието, командующий Боливарианскими вооруженными силами Ремихио Себальос Ичасо и три члена избирательного совета Венесуэлы. Им заморозили денежные активы и запретили въезд в страны, входящие в Евросоюз.

К настоящему времени в санкционном списке ЕС находится уже 55 венесуэльских чиновников.

Ситуация между ЕС и Венесуэлой в очередной раз обострилась, когда международная организация не признала результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 6 декабря 2020 года. Тогда большинство голосов (67,8%) набрал блок «Большой патриотический полюс» (GPPSB), куда входит Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро.

Несмотря на меньшее количество голосов, бывший председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо назвал себя самопровозглашенным президентом и объявил бойкот выборам. Его поддержали порядка 60 стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.