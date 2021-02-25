Площадь пожара на заводе «Химпэк» в Шахтах достигла 900 квадратных метров. ФАН-ТВ

Страшный пожар полыхает на заводе «Химпэк». Складское помещение с полиэтиленом загорелось в Шахтах. Пожару присвоен второй ранг сложности. Клубы черного густого дыма видны практически из всех частей города.

На борьбу с открытым огнем брошены все пожарные расчеты. В настоящее время на месте работают 22 единицы техники и 65 человек, в том числе 16 пожарных машин МЧС и 50 спасателей. Площадь возгорания составила более 900 квадратных метров.

О пострадавших не сообщаtтся. На месте правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.