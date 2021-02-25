Скабеева высмеяла фото молодого Зеленского с женой Медведчука

Москва, 25 февраля. Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала архивный снимок президента Украины Владимира Зеленского, на котором он запечатлен с женой депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Украинский лидер недавно ввел санкции против Медведчука. Скабеева отреагировала на действие Зеленского с тонкой иронией. Она опубликовала архивное фото 2011 года, где Зеленский сидит рядом с женой Медведчука, известной украинской телеведущей Оксаной Марченко.

«Он еще не президент. Она уже жена Медведчука», — написала Скабеева.

Оксана Марченко в одном из интервью поделилась, что в 2003 году Владимир Зеленский просил ее о выступлении в эфирах на украинском телевидении. В Сети сказали, что Медведчук тогда помог Зеленскому с работой.

Недавно стало известно, что супруга депутата решила идти в политику. После того как Совбез Украины безосновательно поставил ее с мужем фактически вне закона, Марченко решила вступить в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы защищаться он незаконных нападок власти, передавало Федеральное агентство новостей.