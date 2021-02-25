Правоохранители Красноярска пресекли массовую торговлю младенцами

Красноярск, 25 февраля. Следователи возбудили дело о торговле новорожденными. В рамках следствия задержаны трое горожан и одна из рожениц.

Согласно материалам СК, в группировку входил бывший работник правоохранительных органов. Один из фигурантов непосредственно «работал» с будущими роженицами, убеждая выносить ребенка для чужих людей.

Одной из таких стала гражданка Казахстана. Ее отправили в Камбоджу, где она прошла комплекс медицинских осмотров, а затем и процедуру по оплодотворению. Рожала женщина в Красноярске, где подписала доверенность на малыша якобы для представления интересов в госорганов. Получив 13 тысяч долларов, роженица уехала на родину.

В ходе следствия установлено, что через руки торговцев прошли не менее девяти новорожденных.

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