Проект «Северный поток — 2» получил достаточное финансирование

Москва, 25 февраля. Оператор российского проекта «СП-2» Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на строительство газопровода.

Об этом сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.

По его словам, организация обязалась предоставить финансирование в объеме 950 миллионов евро. В настоящее время было предоставлено 730 миллионов.

«Проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно», — заявил Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.

При этом он не стал комментировать сроки реализации российского проекта. Однако в Wintershall Dea уверены в достройке газопровода, подчеркнул представитель Wintershall Dea.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом».

Власти Соединенных Штатов активно противодействуют реализации «СП-2». Участвующие в строительстве газопровода судно «Фортуна» и компания «КВТ-Рус» оказались внесены в еще один санкционный список.