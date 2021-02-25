Мелкого жулика забили до смерти за носки с шоколадкой в магазине Новосибирска

Новосибирск, 25 февраля. Новосибирские следователи направили в суд уголовное дело по факту смертельного избиения мужчины в подсобке магазина. Как стало известно ФАН, местного жителя поймала на краже заведующая торговой точки и отдала в руки своего сожителя.

Следствие установило, что 12 марта 2018 года 42-летний мужчина попытался украсть в магазине нужные ему вещи, однако его задержала с поличным заведующая магазином. Она привела воришку в подсобку, где находился ее пьяный сожитель. Мужчина потребовал у подозреваемого оплатить товар, однако тот отказался. После этого 29-летний ухажер хозяйки торговой точки несколько раз ударил местного жителя, и последний в тот же день скончался от полученных травм.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

На допросе задержанный признал вину частично. Он сообщил, что не хотел, чтобы от его ударов погиб человек.

«Пострадавший в магазине положил в карман пару плиток шоколада и носки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Обвиняемый ударил его один раз в лицо и по телу. После этого его выпустили на улицу. Он прошел пару десятков метров и потерял сознание. Прохожие вызвали бригаду медиков. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он через два часа скончался».

Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

«Обвиняемый два раза был судим за наркотики. У погибшего от удара случился разрыв селезенки и сломались ребра», — резюмировал источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.