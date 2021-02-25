Москва призвала ОБСЕ помешать Киеву в подготовке возможной военной авантюры в Донбассе

Вена, 25 февраля. Россия выступила за прекращение подготовки военной операции украинской армии в Донбассе и призвала страны — участницы ОБСЕ воздействовать на Киев.

Глава российской делегации Константин Гаврилов выступил на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и призвал зарубежных партнеров к воздействию на Украину с целью недопущения нового обострения в Донбассе. Дипломат настоял на необходимости выполнения положений одобренного Советом Безопасности ООН комплекса мер по диалогу Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Отдельно делегат подчеркнул, что западные партнеры Украины не способствуют урегулированию кризиса на востоке страны, и тем самым «дают зеленый свет» Киеву на продолжение насилия в регионе, от которого страдают мирные жители.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские военные вошли в населенный пункт Новозвановка и стянули к нему военную технику в обход действующих дополнительных мер о прекращении огня в ЛДНР.

Ранее издания телеканал «360» передал, что украинские военные начали подготовку к наступательным операциям в городских условиях. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, солдаты должны быть готовы «ко всем вариантам развития ситуации».