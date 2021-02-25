Вскрылась правда о ребенке Сергея Пенкина

Москва, 25 февраля. Известный артист Сергей Пенкин раскрыл шокирующую правду: у звезды есть ребенок.

Пенкин в начале февраля отпраздновал 60-летие. Он закатил шикарную вечеринку, позвав на торжество коллег и родственников. Во время празднования юбилея, кто-то из гостей обмолвился, что певцу для полного счастья не хватает звания и наследника. На это Пенкин ответил, что ребенок у него уже есть.

«Его мама была певицей, — признался Пенкин. — Мы вместе работали в гостинице «Космос»».

От дальнейших расспросов артист уклонился. Известно, что он работал в гостинице в 80-х годах. Исходя из этого, можно предположить, что его ребенок уже взрослый. Пенкин дал понять, что не поддерживает с ним отношения.

По поводу отсутствия звания народного или заслуженного артиста певец не переживает. По его словам, народная любовь намного важнее званий. Он на одной волне с публикой, и от этого получает колоссальное удовольствие.