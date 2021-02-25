Пашинян исключил вероятность гражданских столкновений в Армении

Ереван, 25 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает возможность гражданских столкновений в стране. Об этом он заявил во время шествия со своими сторонниками по центру Еревана.

Политик призвал граждан выйти на главную площадь столицы и выслушать его обращение на фоне заявления Генерального штаба ВС.

«Я хочу опять подчеркнуть, что мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет. Давайте все мы уберем эту мысль из наших голов. Это должно быть желанием всего народа», — заявил он

Выступление армянского премьера запланировано на 16:00 (15:00 по московскому времени). Оно пройдет на площади Республики.