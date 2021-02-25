Экс-президент Армении призвал граждан поддержать военных

Ереван, 25 февраля. Экс-президент Армении и Нагорного Карабаха Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армянских военных, которые ранее потребовали отставки премьер-министра и правительства.

Кочарян выразил уверенность, что Правительство Армении несет ответственность за события в Нагорном Карабахе, поэтому должно добровольно уйти в отставку.

"Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти", — заявил экс-президент.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении призвал премьер-министра Никола Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. Заявление было сделано после увольнения заместителя главы Генерального штаба ВС Армении Тирана Хачатряна, который назвал "несерьезными" утверждения Пашиняна о "неработоспособности" ракетных комплексов "Искандер". В свою очередь премьер-министр назвал заявление военных попыткой госпереворота, а также призвал своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана.