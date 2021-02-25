Зачем Киев хочет ввести уголовное наказание за отрицание «агрессии» против Украины

Новый законопроект об уголовном наказании за отрицание «агрессии» против Украины — это пиар-ход действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Отрицание агрессии

Законопроект об установлении уголовной ответственности «за коллаборационную деятельность», под которой Киев понимает отрицание «агрессии» против Украины или оккупации ее территории, был зарегистрирован в Верховной раде, следует из данных электронной системы парламента Украины.

«Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами», — сообщила заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, которая стала одним из авторов документа.

При этом депутат добавила, что в контексте о «враждебных действиях» против Украины речь идет о роли России.

Против Донбасса и Крыма

Как отметил Дмитрий Родионов, это очередной абсолютно бессмысленный закон. Сейчас все СМИ подхватили информацию про 15 лет лишения свободы за «сотрудничество» — Киев это уже много лет обещают.

«Понятно, что закон касается жителей республик, до которых Киеву не дотянуться в обозримом будущем, и крымчан, до которых Киеву не дотянуться вообще никогда. Что касается публичного отрицания «вооруженной агрессии против Украины», то это чисто калька со статьи за «отрицание Холокоста» в Израиле или упоминание «польских лагерей смерти» в Польше. Нужно же и Украине что-то запретить. Хотя не совсем понятно — зачем? Там и так последние шесть лет хватают и сажают чуть ли не за репосты в соцсетях по обвинению в госизмене, призывам к нарушению территориальной целостности и так далее. Статей хватает», — пояснил Дмитрий Родион.

По мнению эксперта, новый закон — это чисто пиар-акция. Причем примечательно, что инициатива исходит от пропрезидентской партии, который «на каждом шагу несет бред» про то, что в Крыму и в Донбассе живут украинские граждане, которых он не бросит.

«Понятно, что никто в здравом уме не захочет вернуться в страну с такими законами. Такое ощущение, что власть специально делает все возможное для того, чтобы ни Донбасс, ни Крым никогда не думали даже о возвращении в состав Украины. Зачем? Очевидно, что у Владимира Зеленского и его партии нет других альтернатив, кроме доведения ситуации до абсурда. Чтобы, с одной стороны, заручиться поддержкой радикалов, которые остаются единственно гарантией сохранения его власти на фоне обрушившегося рейтинга и недопонимания как с Западом, так и с собственными олигархами. С другой — когда нет хлеба, нужны зрелища», — пояснил Дмитрий Родионов.

По его мнению, единственное, чем хотя бы теоретически и на время можно отвлечь население от задавания власти неудобных вопросов, — это генерация «потока феерического бреда», который люди будут обсуждать вместо тарифов, отсутствия вакцины и продолжающейся войны — всего, что происходит вопреки предвыборным обещаниям Зеленского.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.