Пермский подросток изготавливал «синтетику» и прикрывался выращиванием клубники

Пермь, 25 февраля. Правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Незаконный бизнес организовал 16-летний житель города.

По данным МВД, ребенок арендовал трехкомнатную квартиру. Он заверил, что деньги на съем заработал, устроившись доставщиком еды. Отличающийся любознательностью юноша пояснил, что в жилье он будет проводить опыты в сфере сельского хозяйства. Речь шла о выращивании клубники.

С двумя 22-летними подельницами школьник познакомился, когда те приехали на заказанную уборку. Они раздобыли оборудование и сырье, после чего начали производить мефедрон. Продажа наркотика велась через систему «тайников-закладок». В отношении юноши и его сообщниц возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ.

В Люберцах оперативники задержали мужчину, у которого было обнаружено десять килограммов метилэфедрона. Ему грозит до 20 лет колонии, сообщал ФАН.