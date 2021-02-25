Больше половины россиян считают бурого медведя символом страны

Москва, 25 февраля. Бурый медведь является символом России по мнению 62% жителей страны, следует из результатов опроса аналитиков Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Примерно каждый десятый респондент назвал амурского тигра символом России. Почти столько же россиян наделили этим званием орла или двуглавого орла. Собаку ознаменовали символом России примерно 7% опрошенных, за волка и кошку выступили 5% и 3% соответственно.

Всего 1,6 тыс. жителей России приняли участие в опросе ВЦИОМ. Аналитики провели исследование 21 февраля 2021 года. Опрос приурочен к наступающему Международному дню полярного медведя.