Китаист объяснила, как КНР смогла побороть бедность

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолютной нищетой. Китаист, старший преподаватель РАНХиГС Евгения Тихонова в эксклюзивном интервью ФАН объяснила, почему Китай смог побороть бедность.

Си Цзиньпин на торжественном собрании, посвященном результатам борьбы с бедностью, объявил, что страна вывела 770 миллионов человек из нищеты. За последние восемь лет на эти цели было потрачено порядка 1,6 трлн юаней (246 млрд долларов).

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», — заявил Си Цзиньпин.

Евгения Тихонова считает, что побороть бедность в Китае позволила грамотная социальная политика властей.

«Это грамотная социальная политика вкупе с курсом правительства. В условиях плановой экономики государство определяет, что нужно делать, и ему проще перераспределять средства на то, чтобы бороться с бедностью. Это не пущено на самотек. Разумеется, у китайских предпринимателей есть некоторая степень свободы, но они не настолько свободны, как западные предприниматели. Китаю в этом плане проще — они могут взять и направить средства на борьбу с бедностью», — рассказала эксперт.

В середине февраля Всемирный банк сообщил, что проблему бедности в России могло бы решить внедрение программы минимального гарантированного дохода. В организации считают, что это позволит сократить уровень бедности примерно на 60%.