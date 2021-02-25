Ученые встревожены распространением нового штамма СOVID-19 в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 февраля. Распространение более устойчивого к лечению варианта коронавирусной инфекции в Нью-Йорке вызывает серьезную тревогу у американских медиков.

О наличии в городе нового штамма COVID-19, который уже получил название «штамм B.1.526», исследователи из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета узнали после ряда проведенных экспериментов. Результаты их работы пока не прошли рецензирование и не были опубликованы.

Пациенты, у которых был обнаружен данный вариант COVID-19, были в среднем на 5-6 лет старше остальных. Кроме того, они подвергались более высокому риску госпитализации.

«Мы наблюдаем случаи заболевания в Вестчестере, Бронксе и Квинсе, нижней части Манхэттена и в Бруклине», – заявил Дэвид Хо, директор Исследовательского центра СПИДа Аарона Даймонда, пишет The Hill.

Данный штамм коронавируса не обладает прямой устойчивостью к вакцинам. Однако необходимости для паники нет, заявил эволюционный микробиолог из Университета штата Пенсильвания Эндрю Рид.

Не так давно ученые сообщили о повышенном риске госпитализации при «британском» штамме коронавируса. По их словам, мутировавший вирус SARS-CoV-2 на 40-60% более заразен по сравнению с первоначальным вариантом.