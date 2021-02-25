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Авария на водоканале Саратова оставила без воды более 400 тысяч горожан

Авария на водоканале Саратова оставила без воды более 400 тысяч горожан

Саратов, 25 февраля. Подачу холодной воды ограничили в Саратове из-за аварии на водопроводе. Без воды остались 424 тысячи горожан, среди них более 80 тысяч — дети.

Из-за сильного мороза на водоводе вышла из строя запорная арматура. Водоканал перекрыл водовод диаметром 1000 миллиметров и ограничил подачу холодного водоснабжения (ХВС) в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов Саратова. В зону понижения ХВС вошло 2726 жилых домов, сообщили в областном управлении МЧС.

Городские котельные работают в штатном режиме, подготовлены водовозы для снабжения водой котельных и социально значимых объектов города, говорится в сообщении. За ремонтными работами на водопроводе наблюдает прокуратура города.

В похожую ситуацию попали жители 19 домов города Рузаевка в Мордовии. Коммунальная авария оставила горожан без воды на двое суток. Прорыв случился в двух местах, первый обнаружили и устранили в тот же день. На другом участке водопровода была сломана задвижка.

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