Европейские страны могут начать выдачу виз россиянам летом

Москва, 25 февраля. Страны Европы могут начать выдачу виз гражданам РФ летом. Такую информацию обнародовал Российский союз туриндустрии (РСТ).

У РТС есть представители за рубежом, по информации которых летом возможна выдача виз россиянам. Такое заявление сделал глава союза Андрей Игнатьев. Однако официальная информация по этому вопросу пока что отсутствует, уточнил он. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

У россиян есть возможность активно путешествовать внутри страны. Петербург стал лидером среди направлений, куда жители российских регионов хотят приехать на 8 Марта. В Северной столице зафиксирован резкий спрос на гостиницы. Он сравнялся с показателями до пандемии коронавируса.