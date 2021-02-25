Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Австралия принудит Facebook платить за новости, несмотря на давление

Австралия принудит Facebook платить за новости, несмотря на давление

Канберра, 25 февраля. Власти Австралии выдержали давление корпорации Facebook и смогли обязать ее платить за новостной контент, как ранее удалось принудить к этому компанию Google.

Новый закон, обязывающий технокорпорации платить за новости австралийских СМИ вот-вот вступит в силу и даст первые плоды, пишет Associated Press. Однако законодатели предупреждают, что корпорациям может понадобиться время для заключения всех необходимых сделок.

В четверг главный законодательный орган Австралии примет финальные поправки к так называемому Торговому Кодексу Новостных медиа, согласованные между главой Минфина Австралии Джошем Фрейденбергом и CEO Facebook Марком Цукербергом.

В обмен на некоторые послабления, Facebook снимет блокировку с аккаунтов австралийских пользователей, информагентств и официальных организаций. Род Симс, один из соавторов законопроекта и глава комиссии по конкуренции и защите потребителей, с радостью приветствует новый закон и уверен, что совместными усилиями австралийским органам власти удалось побороть несправедливое распределение доходов между австралийскими СМИ и двумя крупнейшими проводниками человечества в интернет.

«Главная цель законопроекта — ослабить или устранить ту власть, которую имеют Google и Facebook на рынке интернет-медиа. Этим компаниям нужны медиа, но им не нужны конкретные медиа-компании, а это значит, что долгое время информагентствам не удавалось заключать выгодные коммерческие сделки», — заявил Симс.

Фрайденберг также выразил радость по поводу удачного завершения переговоров с техногигантами. Основная часть закона уже одобрена, и сейчас осталось его только имплементировать, то есть официально включить в правовую систему страны. Фрейденберг заявил, что в течение ближайшего года власти будут следить, чтобы исполнение закона привело к необходимым им результатам. Озабоченность выразили и мелкие региональные издания Австралии, многие из которых выразили опасения, что с ними, в отличие от крупных медиахолдингов, Facebook и Google вести переговоры не будут, и для них новый закон не привнесет никаких изменений.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Цукерберг намерен использовать «почти неограниченные» ресурсы Facebook на службе президенту США Джо Байдену.

Новости партнеров