Канберра, 25 февраля. Власти Австралии выдержали давление корпорации Facebook и смогли обязать ее платить за новостной контент, как ранее удалось принудить к этому компанию Google.

Новый закон, обязывающий технокорпорации платить за новости австралийских СМИ вот-вот вступит в силу и даст первые плоды, пишет Associated Press. Однако законодатели предупреждают, что корпорациям может понадобиться время для заключения всех необходимых сделок.

В четверг главный законодательный орган Австралии примет финальные поправки к так называемому Торговому Кодексу Новостных медиа, согласованные между главой Минфина Австралии Джошем Фрейденбергом и CEO Facebook Марком Цукербергом.

В обмен на некоторые послабления, Facebook снимет блокировку с аккаунтов австралийских пользователей, информагентств и официальных организаций. Род Симс, один из соавторов законопроекта и глава комиссии по конкуренции и защите потребителей, с радостью приветствует новый закон и уверен, что совместными усилиями австралийским органам власти удалось побороть несправедливое распределение доходов между австралийскими СМИ и двумя крупнейшими проводниками человечества в интернет.

«Главная цель законопроекта — ослабить или устранить ту власть, которую имеют Google и Facebook на рынке интернет-медиа. Этим компаниям нужны медиа, но им не нужны конкретные медиа-компании, а это значит, что долгое время информагентствам не удавалось заключать выгодные коммерческие сделки», — заявил Симс.

Фрайденберг также выразил радость по поводу удачного завершения переговоров с техногигантами. Основная часть закона уже одобрена, и сейчас осталось его только имплементировать, то есть официально включить в правовую систему страны. Фрейденберг заявил, что в течение ближайшего года власти будут следить, чтобы исполнение закона привело к необходимым им результатам. Озабоченность выразили и мелкие региональные издания Австралии, многие из которых выразили опасения, что с ними, в отличие от крупных медиахолдингов, Facebook и Google вести переговоры не будут, и для них новый закон не привнесет никаких изменений.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Цукерберг намерен использовать «почти неограниченные» ресурсы Facebook на службе президенту США Джо Байдену.