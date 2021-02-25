Сексолог объяснила, почему зрелых мужчин привлекают юные девушки

С каждым годом зрелые мужчины все чаще выбирают в спутницы жизни девушек, которые гораздо младше их. Не так давно, к примеру, 66-летний музыкант Андрей Макаревич женился на 35-летней журналистке Эйнат Кляйн, супругой американского 59-летнего актера Шона Пенна стала 27-летняя Лейла Джордж, а в конце 2020 года обручились 25-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух. Как показывает практика, такие браки могут быть долговечны. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая — тому доказательство: их разница в возрасте — 36 лет.

Сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, почему у зрелых мужчин возникает интерес к юным девушкам. Собеседница Федерального агентства новостей объясняет, что такой выбор говорит о том, что взрослый мужчина боится старости, а благодаря супруге он становится ближе к молодежи.

«У меня есть хороший знакомый олигарх, ему уже под 60, с каждым годом он выбирает девушек моложе предыдущей. Он расцветает, ему нравятся новомодные тусовки. Он понимает, на каком языке [они] разговаривают, тем самым откладывает процесс старения», — объясняет Александра Миллер.

Эксперт рассказывает, что, когда мужчина пользуется популярностью у женского пола, он продолжает жить полноценно, зарабатывает больше денег.

«Это чувство влюбленности, которое зачастую у мужчин пропадает, чаще всего связано напрямую с женской мудростью. Мудрая женщина, даже не самая молодая, может активно проводить с ним время и вдохновлять его в сексуальном плане», — рассказала эксперт.

Александра Миллер привела в пример модель Елену Перминову и предпринимателя Александра Лебедева. Женщина младше своего избранника на 30 лет, при этом она ждет от бизнесмена четвертого ребенка.

«Она смотрит ему в рот, восхищается им, дает эти эмоции. Он считывает это как искренность, ему не хочется никуда идти. Такая модель семьи не разрушится, но, возможно, именно поэтому он официально не заключает брак, потому что мужчинам иногда важно манипулировать чем-то», — резюмировала собеседница ФАН.

Не только взрослые мужчины выбирают молодых девушек, но и зрелые женщины не против видеть рядом молодых любовников. Недавно сексолог рассказала, почему многие представительницы слабого пола делают свой выбор не в пользу сверстников.