Шеф-повар Ивлев объяснил, почему «прогорели» рестораны Бузовой

Москва, 25 февраля. Знаменитый шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил, почему сеть ресторанов певицы Ольги Бузовой BUZfood так быстро «прогорела».

Любимое детище экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» не прожило и полутора лет. Первое из заведений общепита открыли в июне 2018 года: тогда ради фанатов заблокировали движение на Цветном бульваре в Москве.

Как отметил Ивлев, это был единственный день, когда рестораны Бузовой могли похвастаться наплывом посетителей. Ведущий шоу «Адская кухня» объяснил, почему звезда потерпела крах.

Зачастую люди, добившись успеха в одной области, начинают считать, что и в остальных сферах не столкнутся с провалом, обратил внимание ресторатор.

«Даже люди из списка Forbes открывали рестораны и терпели фиаско. У нас к ресторанному бизнесу относятся как к бизнесу. Главное — отбить деньги», — уточнил он.

По словам Ивлева, многие хотят «рулить» бизнесом, поэтому отказываются от услуг управляющих компаний, а затем удивляются, когда все начинает разваливаться.

«Звезд обманывают, считают, что звезды бестолковые и не считают деньги, умеют только зарабатывать. Не всегда звезда является оплотом успеха», — заключил он в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Ольга Бузова после громкого провала в ресторанном бизнесе не отчаивается и продолжает пробовать новое. То рекламирует пельмени, то начинает заниматься боксом.