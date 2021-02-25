Имбирь и чеснок могут спасти от рака и продлить жизнь

Москва, 25 февраля. Корень имбиря и чеснок не только помогают при простуде, но и считаются отличным средствами профилактики рака.

Большое количество антиоксидантов в этих продуктах делает их незаменимыми составляющими рациона человека. Благодаря компоненту, чеснок повышает иммунитет, улучшает здоровье кишечника, а также борется с развитием рака и болезни Альцгеймера. Корень имбиря рекомендуют употреблять как средство профилактики онкологических заболеваний, к тому же он способен предотвратить сахарный диабет.

Чеснок и некоторые другие специи запускают процесс омолаживания организма и способствуют увеличению продолжительности жизни. Врачи рекомендуют добавить в свой рацион также карри, перец, петрушку и кинзу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетологи обратили внимание на пользу чеснока для мужчин. Полезные полиненасыщенные жирные кислоты в составе этого растения способствуют выработке тестостерона. Красное мясо, морская рыба, мидии, мясо птицы и гранат также вошли в перечень полезных для них продуктов.