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Глава московского штаба Навального останется под домашним арестом

Глава московского штаба Навального останется под домашним арестом

Москва, 25 февраля. Руководитель столичного штаба блогера Алексея Навального Олег Степанов останется под домашним арестом. Такое решение принял Мосгорсуд.

Он является фигурантом дела о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Под домашним арестом до 23 марта останется и юрист признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Соболь и Степанову запрещено покидать жилье. Они не могут общаться с кем-либо, кроме адвокатов. К тому же сторонникам блогера Алексея Навального запрещено пользоваться интернетом и другими видами связи, кроме экстренных случаев.

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