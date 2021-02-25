Льготные кредиты помогли российским бизнесменам сохранить рабочие места

Москва, 25 февраля. Занятость была сохранена у 98% предпринимателей, оформивших льготный кредит. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития России (МЭР) Татьяна Илюшникова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты опроса «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки». Согласно исследованию, сохранить численность персонала в 2020 году смогли около 60% компаний.

Однако опрос носит оценочный характер, отметила Илюшникова. Данные банков указывают, что 98% предпринимателей, взявших льготные кредиты, сохранили рабочие места, цитирует ее слова пресс-служба МЭР.

Замминистра напомнила, что кредиты на поддержку занятости в целом оказались наиболее востребованной мерой поддержки в период пандемии. Но поскольку не весь бизнес смог восстановиться после коронавируса, правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, тоже направленную на поддержание рабочих мест, добавила Илюшникова.

Запуск новой программы льготного кредитования бизнеса был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.