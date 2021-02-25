Директор ФСИН прокомментировал санкции ЕС по Навальному

Москва, 25 февраля. Санкции Евросоюза в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова не повлияют на работу структуры.

Об этом Калашников сообщил в интервью журналистам, комментируя введенные ЕС ограничения в отношении некоторых граждан России по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Глава ФСИН подчеркнул, что европейские санкции не отразятся на работе службы.

«На работе службы это не скажется, лично — тоже никаким образом, счетов за границей не имею», — сообщил Калашников.

Однако подобные решения со стороны Евросоюза могут негативно повлиять на международное партнерство между структурами, добавил начальник ведомства.

Стоит отметить, что Навальный регулярно нарушал правила условного срока и дезинформировал суд о состоянии его здоровья.

Федеральное агентство новостей писало, что в МИД РФ назвали цирком антироссийские санкции ЕС из-за Навального.