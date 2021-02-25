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Экономика

Аналитики Bank of America прогнозируют взлет цен на нефть

Аналитики Bank of America прогнозируют взлет цен на нефть

Вашингтон, 25 февраля. Стоимость нефти Brent может вырасти до 70 долларов за баррель в 2021 году и до 100 долларов за баррель через несколько лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Bank of America.

По мнению аналитиков, такой рост в будущем возможен благодаря внедрению программ стимулирования экономики и улучшения фундаментальных значений. Эксперты также считают, что цены на нефть вырастут из-за приостановки добычи сырья в Техасе на фоне экстремально низких температур и производственных ограничений странами ОПЕК+.

Средняя цена нефти Brent в текущем году составит 60 долларов за баррель, согласно прогнозам специалистов. Днем ранее стоимость нефти на бирже ICE выросла на 1,2% и превысила 66 долларов за баррель. Впервые с января минувшего года цена фьючерса на топливо марки Brent с поставкой в ​​апреле составила 66,14 доллара.

Аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов ранее сообщил, что резкое похолодание, на фоне которого приостановилась добыча в Техасе, не сильно повлияло на рыночные цены. Котировки Brent с начала снежной бури в штате увеличились всего на 5%.

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