Аналитики Bank of America прогнозируют взлет цен на нефть

Вашингтон, 25 февраля. Стоимость нефти Brent может вырасти до 70 долларов за баррель в 2021 году и до 100 долларов за баррель через несколько лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Bank of America.

По мнению аналитиков, такой рост в будущем возможен благодаря внедрению программ стимулирования экономики и улучшения фундаментальных значений. Эксперты также считают, что цены на нефть вырастут из-за приостановки добычи сырья в Техасе на фоне экстремально низких температур и производственных ограничений странами ОПЕК+.

Средняя цена нефти Brent в текущем году составит 60 долларов за баррель, согласно прогнозам специалистов. Днем ранее стоимость нефти на бирже ICE выросла на 1,2% и превысила 66 долларов за баррель. Впервые с января минувшего года цена фьючерса на топливо марки Brent с поставкой в ​​апреле составила 66,14 доллара.

Аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов ранее сообщил, что резкое похолодание, на фоне которого приостановилась добыча в Техасе, не сильно повлияло на рыночные цены. Котировки Brent с начала снежной бури в штате увеличились всего на 5%.