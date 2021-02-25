Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют мужчины и женщины

Вашингтон, 25 февраля. Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, в каком возрасте чаще всего супруги начинают задумываться об измене второй половинке.

Ученые из Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов проанализировали анкеты, опубликованные на нескольких сайтах знакомств, и провели анонимный опрос. Выяснилось, что люди чаще всего начинают изменять своим партнерам в возрасте 39 лет. В это время мужчины и женщины испытывают страх перед 40-летием.

Многие из них резко меняют свой привычный стиль поведения. Кто-то начинает заниматься экстремальными видами спорта, чтобы доказать свою молодость и силу. Тяга к острым ощущениям подталкивают замужних женщин и женатых мужчин заводить отношения на стороне.

Из-за измен расстаются не только обычные пары, но и звездные. Недавно мир содрогнула новость о распаде семьи рэпера Канье Уэста и фотомодели Ким Кардашьян. По сообщениям СМИ, музыкальный исполнитель изменил своей благоверной с мужчиной.