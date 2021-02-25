На экс-министра лесного хозяйства Красноярского края завели второе уголовное дело

Красноярск, 25 февраля. Полиция выдвинула обвинения в мошенничестве бывшему главе лесхоза Красноярского края. Подозреваемый уже является фигурантом по делу о крупной взятке.

Бывшему министру лесхоза Красноярского края выдвинуты обвинения по второму уголовному делу. На этот раз экс-чиновника подозревают в мошенничестве.

По данным краевого главка МВД, в 2018-м брат задержанного получил один миллион рублей из рук местного бизнесмена, занимавшегося лесозаготовкой. Предприниматель намеревался взять в долгосрочную аренду лесной участок в Богучанском районе и обратился с этой просьбой к министру лесного хозяйства, который намекнул на взятку. Однако взятые на себя обязательство он так и не выполнил.

Напомним, что обвиняемый уже проходит по делу о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Сообщается, что речь идет о сумме в четыре миллиона рублей.

Ранее РИА56 сообщал о директоре сельхозпредприятия, которого осудили за мошенничество. Полиция установила, что в 2014 — 2015 годах руководитель получал субсидии на возмещение затрат на покупку оборудования и сельхозтехники. При этом директор умышленно завышал стоимость понесенных затрат.