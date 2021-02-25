Родственник Дмитрия Писаренко рассказал, как артист жил в последние годы

Пасынок актера Дмитрия Писаренко Антон Бережной в интервью ФАН рассказал о последних годах жизни артиста, его семье и отметил неожиданную для него самого популярность у молодежи.

О смерти Дмитрия Писаренко стало известно 24 февраля. Его тело нашел пасынок Антон Бережной в квартире на Тверской улице спустя несколько дней после гибели. Предварительной причиной врачи назвали сердечный приступ.

«В последнее время я был в командировках, но навещал его. Старался делать это почаще. Каждый день мы были на связи, созванивались и общались. У него бывали бессонницы, после которых он мог на сутки отключиться. Ты звонишь ему, переживаешь, а он просто спит, и телефон разрядился. В этот раз было так же. Он мне ночью написал, я ему минут через 20 ответил, а он не просмотрел сообщение. Утром я снова писал и звонил ему, звонил в течение дня. Напряжение стало нарастать. Вроде и были такие ситуации раньше, но нутром чувствуешь — что-то не так. Я поехал в Москву. Здесь меня встретил друг, мы вместе отправились домой. Я пытался открыть дверь ключами, но она была на щеколде. Вызвали службы. Дверь вскрыли. Наши самые худшие опасения подтвердились: Дмитрия не стало. Видимо, уже тогда, когда он мне написал. И ничего сделать уже было нельзя», — рассказал Бережной корреспонденту Федерального агентства новостей.

Пасынок жил с артистом последние два года его жизни и не отмечал у него серьезных проблем со здоровьем. По его словам, смерть Писаренко стала для семьи неожиданностью.

«Это был внезапный удар. Здоровье для его возраста у него было хорошее. Периодически ходил на осмотр в больницу, наблюдался у врачей, проходил какое-то эпизодическое лечение. Была информация про панкреатит, но это старый диагноз от 2016 года, и не стоит на него даже обращать внимание. Все у него было хорошо. За здоровьем своим он следил, а это так неожиданно произошло. Именно сейчас, когда разрешились все бытовые проблемы, и он мог уехать к моей маме», — объясняет Бережной.

Жена актера Лариса Бережная с младшим сыном Даниилом живет в Болгарии. Артист последние годы жизни провел в Москве с пасынком и его семьей. Два года назад у него появилась внучка. Антон рассказал, что супруги собирались объединиться в ближайшее время, но смерть Писаренко все изменила.

«Вместе мы жили только последние два года, так сложились обстоятельства. Я помогал ему в быту. Он не любил одиночество, а мне было совершенно несложно. За это время у меня появилась дочка, его внучка, которую он очень любил. Она чувствовала его любовь и тоже его очень любила. Жаль, что все так оборвалось, и она не успела его по-настоящему узнать. Поженились с мамой они семь лет назад. У них были большие планы. Дмитрий недавно вышел на пенсию, и они хотели вместе встречать старость. Купить дом с участком, разбить садик, чтобы туда приезжали дети, внуки, а они бы наслаждались жизнью и друг другом. К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. Мы, наверное, были странной семьей, но семьей настоящей. В критических ситуациях он всегда давал настоящую надежду на то, что все получится, что все возможно. Такую же поддержку он получал от нас», — рассказывает родственник.

Впервые на экране Дмитрий Писаренко появился в 1979 году в телеспектакле Малого театра «Мамуре». Главные роли актеру доставались нечасто, но и эпизод он мог сыграть так, что навсегда оставался в зрительской памяти. Герой фильма «Царь Иван Грозный» 1991 года Федор Басманов неожиданно принес ему известность уже в наше время. Поколение TikTok и Instagram устраивает в соцсетях флешмобы, посвященные артисту, пишет фанфики и снимает собственный видеоарт по мотивам картины. Антон Бережной уверен, что творчество отчима актуально вне времени, потому что оно несет вечные ценности.

«Он работал в Малом театре. В кино у него было не так много больших ролей. Честно говоря, ему в этом не везло. Он рассказывал, как его готовили к роли, но происходили какие-то непредвиденные ситуации, и проекты откладывались на дальнюю полку, а затем уходили в небытие. Но он реализовался на радио после театра. До самой пенсии занимался записью постановок театральных, спектаклей, детских сказок. Дима творил, чтобы нести добро, чтобы смягчать сердца людей. Поскольку сам он был человеком добрым, широким, неконфликтным, не хранил злобы и обиды. Эта вторая волна популярности его даже немного смущала. Думаю, она связана с тем, что условия жизни ожесточают людей, а в его творчестве многие находят утешение», — говорит он.

Поклонники актера приняли известие о его смерти близко к сердцу. Антон отметил, что семья за эти дни получила множество соболезнований как от коллег и друзей Писаренко, так и от совершенно незнакомых людей. Он поблагодарил каждого, кто оказал семье поддержку.

«Сейчас огромное количество неизвестных нам людей пишут теплые слова. Я очень хочу через СМИ передать им всем, что эти слова доходят до нас, мы чувствуем их поддержку, разделяем их чувства. Это неожиданно и очень важно. У нас появилось чувство солидарности с людьми со всех уголков страны. Сейчас мы все незримо объединены творчеством Дмитрия, его талантом, его энергетикой. Прощание и похороны будут открытыми. Я за то, чтобы все, кто сейчас скорбит вместе с нами, приехали и выразили свои чувства. Благодарю всех его настоящих друзей и коллег, которые были рядом и в хорошие, и в плохие времена, и особенно сейчас. Благодарю и тех, с кем мы не знакомы, но они сопереживают и все понимают», — заключил Бережной.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что биография актера Дмитрия Писаренко появилась в «Википедии». В статье указаны общие сведения о жизни артиста.