Шеф-повар Константин Ивлев ответил на слухи о разоблачении шоу «На ножах»

Москва, 25 февраля. Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал слухи о закрытии ресторанов после их участия в программе «На ножах».

Вопреки ожиданиям, после посещения заведений шефом Ивлевым в разных городах страны, кафе не расцветают, а приходят в упадок. Видео с таким сюжетом периодически появляются в Сети.

По словам ведущего шоу «На ножах», подобные материалы он не смотрит, поскольку не доверяет людям, которые ничего не добились в жизни. Более того, звезде не нравится занимать позицию оправдывающегося.

Ивлев подчеркнул, что задача, которая стоит перед ним в проекте, — это показать модель, по которой ресторан будет работать. Соответственно владельцы должны приложить усилия для работы. Кафе не создаются с нуля там, а их только модернизируют, чтобы они могли зарабатывать деньги и радовать своих посетителей.

«Когда у нас переделка, я показываю модель, как это должно все работать. Мы берем заведения, которые находятся на грани выживания. Я объясняю людям, что такое хорошо и что такое плохо», — сказал Ивлев в интервью шоу «Алена, блин!»

Недавно Ивлев женился на своей молодой возлюбленной. Чтобы связать себя узами брака с невестой, знаменитый шеф развелся с супругой, с которой прожил в браке более 20 лет.