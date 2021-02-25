Пашинян не сбежит из Армении после призывов к отставке

Ереван, 25 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместе с семьей не собирается покидать страну.

Никол Пашинян, который вместе со своими сторонниками вышел на митинг в Ереване 25 февраля, сообщил, что он с родственниками не намерен «бежать» из Армении. Ранее Генштаб страны потребовал отставки премьер-министра за увольнение своего замначальника.

Вместе с Пашиняном в митинге участвует сын. Премьер-министр Армении общается со своими сторонниками через мегафон. Он рассчитывает, что уладить конфликт с военными удастся без столкновений.