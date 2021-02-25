Омич заплатит 375 тыс. штрафа за оправдание теракта в Новой Зеландии

Омск, 25 февраля. Восточный военный суд приговорил к штрафу 30-летнего местного жителя в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Установлено, что фигурант при обсуждении в социальной сети новости об осуждении в 2020 году жителя Омска Д.Павельчука за публичное оправдание террористического акта в Новой Зеландии.

Действия фигуранта следователи квалифицировали по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Мужчину признали виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 375 тыс. рублей.

Отметим, что стрельба произошла в мечети в центре города Крайстчерч в марте 2019 года. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек были ранены.

Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях вступил в России с 1 февраля. Под его действие попали владельцы соцсетей, суточная посещаемость которых составляет больше 500 тыс. человек, сообщало URA.RU.