Зоозащитники выхаживают брошенного медвежонка в Приморье. ФАН-ТВ

Новый житель появился в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Детеныша гималайского медведя доставили в учреждение сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства.

Малыш остался один после того, как его мать напала на человека и сбежала. 33-летний мужчина случайно обнаружил берлогу животного в неглубоким бетонном колодце. Он забрался на створный знак, чтобы спастись от зверя, но все равно не смог уйти невредимым. Мужчину доставили в больницу с закрытым переломом малой берцовой кости и укушенной голенью. Медведица после происшествия убежала, а медвежонок остался один.

«Медвежонок к нам доставлен был сотрудниками Министерства лесного и охотничьего хозяйства из бухты Шепалово, Находкинский городской округ. Медвежонок находится в удовлетворительном состоянии, он довольно упитанный, потому что он только из-под мамки. Единственная проблема пока — последствия стресса. Он неактивен, затаивается, пока не очень хорошо ест, но потихонечку к соске приучаем, надеемся, что с ним все будет хорошо», — рассказал Виктор Кузьменко.

По словам специалистов, медведица бы не вернулась за своим детенышем, потому что к этому времени у нее еще не успел выработаться материнский инстинкт.

«Работать с ним будем, как работаем со всеми медвежатами, которые у нас бывают. Сейчас, пока детеныши на молочном вскармливании, они находятся в небольшой передержке, но по мере взросления будет увеличиваться площадь загона, где они будут жить, и потом вольерная среда — подготовка к выпуску», — пояснил сотрудник центра.

В центре косолапый пробудет больше года. Следующей осенью его отправят в спячку, а уже весной выпустят на свободу.