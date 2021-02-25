Премьер Армении заявил о напряженной ситуации в стране

Ереван, 25 февраля. Текущая ситуация в Армении является напряженной, однако необходимо договариваться, чтобы избежать столкновений. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава армянского правительства вышел на площадь Республики, где выступил перед своими сторонниками. В своей речи Пашинян отметил, что ВС Армении подчиняются народу и президенту.

Также премьер заявил, что вместе с семьей не собирается покидать страну. Известно, что вместе с Пашиняном в митинге принимает участие его сын.