Пашинян назвал ситуацию в Армении управляемой

Ереван, 25 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление военных, призвавших к его отставке.

Глава правительства считает, что ситуация в стране напряженная, но контролируемая. Он также заявил, что не собирается бежать из страны.

Ранее его отставки потребовали в генштабе страны. После этого Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна.