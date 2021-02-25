Дело о нечестных застройщиках в Новосибирске дошло до суда

Новосибирск, 25 февраля. Основатели строительной компании «ПТК-30» пойдут под суд за обман более 200 человек и нанесение ущерба в размере 730 млн рублей. Личности мошенников установлены.

В Новосибирском управлении МВД сообщают, что дело о мошенничестве в особо крупном размере и обмане дольщиков завершено. Два года отец и сын Коноваловы руководили организацией «ПТК-30», которая в СМИ активно рекламировала строительство многоквартирных домов. Как позже выяснило следствие, работы даже и не начинались.

С гражданами заключались фиктивные договоры о покупке квартир и предоставлении дольщиками беспроцентных займов, на основании которых им передавались деньги. Благодаря этому удалось заключить договора с 188 местными жителями на общую сумму 313 млн рублей, которые Коноваловы просто присвоили, не собираясь выполнять свои обязательства.

Помимо этого, преступники взяли крупную сумму денег в банке для строительства двух домов в Ленинском и Октябрьском районах. Кредит возвращен только частично, хотя продано более 200 квартир. И из-за этого покупатели не могут оформить новые квартиры в собственность.

По решению суда, 65-летний Владимир Коновалов находится под подпиской о невыезде, а его 42-летнему сыну Антону вынесен запрет на отдельные виды деятельности.