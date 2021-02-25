Армянская оппозиция соберет митинг против сторонников Пашиняна в Ереване

Ереван, 25 февраля. Армянская оппозиция соберет свой собственный митинг у здания парламента. Он совпадает с митингом в поддержку премьер-министра Никола Пашиняна.

Сбор назначен на 15:00 напротив дома правительства. На площади Республики в 14:00 соберутся сторонники армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В четверг, 25 февраля, Пашинян призвал своих сторонников поддержать его и правительство и выйти на улицы после попытки «госпереворота», предпринятой Генштабом ВС.

Ранее 40 высокопоставленных офицеров под руководством главы Генштаба Армении призвали Пашиняна к добровольной отставке в связи с его неспособностью «принимать адекватные решения». Причиной разлада между правительством и военными стало недавнее увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна. Тот публично раскритиковал Пашиняна за спорное заявление по поводу работоспособности российских комплексов «Искандер», которая якобы стала одной из причин поражения армянских войск в осенней кампании в Нагорном Карабахе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал официальный комментарий по поводу событий в Армении.