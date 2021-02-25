Десятки человек тушат полыхающий завод в Шахтах

Шахты, 25 февраля. Сотрудники МЧС стянуты к улице Ворошилова, где полыхает территория предприятия. Огнем объяты 500 кв. м.

Спасатели подчеркнули, что угрозы распространения огня нет. Сейчас на месте инцидента работают 39 человек, задействованы 12 единиц спецтехники.

В Пензенской области произошло возгорание в одной из комнат санатория. Весь персонал был оперативно эвакуирован. Площадь пожара составила 45 кв. м. С огнем боролись 30 человек. Установлено, что в момент возгорания в комнате заряжался телефон ребенка, сообщал ФАН.