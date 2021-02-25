Житель Волгограда сознался в убийстве иностранного студента на почве национальной ненависти

Волгоград, 25 февраля. Молодого волгоградца задержали в Смоленске при попытке покинуть Россию. Его будут судить за убийство гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По данным СК, безработный фигурант проследил за уроженцем Азербайджана, обучавшемся в медуниверситете, и нанес ему более 20 ударов ножом в безлюдном месте. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Вероятным мотивом предполагаемого преступника стала ненависть, основанная на национальной почве.

Подозреваемого задержали в Смоленске, когда он пытался пересечь границу России на такси. В ходе расследования выяснилось, что задержанный также прятал на пустыре огнестрельное оружие и взрывные устройства. На допросе мужчина признал вину. Ему грозит реальный срок.

Ранее ФАН писал об обезглавленном трупе, найденном во льду в Волгограде. По версии следователей, его могли обглодать животные.