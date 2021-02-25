Способ восстановления мозга новорожденных после родовых травм разрабатывают в России

Саратов, 25 февраля. Российские ученые разрабатывают новую методику восстановления мозга новорожденных после родовых травм.

Ученые Саратовского государственного исследовательского университета изучают воздействие на лимфатическую систему человека во время сна. В 2019 году специалисты получили мегагрант правительства РФ на создание «лаборатории сна».

Исследователи разработали технологию, которая определяет фазу медленного сна у человека. В это время наиболее эффективно можно воздействовать на лимфатическую систему мозга различными методами. Например, световой и магнитной стимуляцией. Такую методику можно применять для восстановления мозга новорожденных, имеющих родовые травмы. К тому же она может быть эффективна в лечении болезни Альцгеймера.

Дети, переболевшие коронавирусом, могут иметь проблемы со сном. К такому выводу пришла группа исследователей из России, Италии и Великобритании. В РФ реализуется кампания по вакцинации населения от коронавируса. Препарат «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года, пишет «Ридус». Его эффективность составляет более 91%.