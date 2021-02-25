Голландский депутат посоветовал властям наладить поставку «Спутник V»

Гаага, 25 февраля. Голландскому правительству следует наладить диалог с Россией и договориться о поставках вакцины «Спутник V» в страну. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс.

Политик призвал премьер-министра Марка Рютте связаться с президентом РФ Владимиром Путиным для организации поставок препарата от коронавируса. Вилдерс рассматривает вопрос производства медикамента на территории Нидерландов. Также он потребовал отменить комендантский час и открыть кафе, бары и рестораны.

Стоит отметить, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Федеральное агентство новостей сообщало, власти Чили ожидают поставки российского препарата от COVID-19. Правительство планирует привить пять миллионов человек к концу марта.