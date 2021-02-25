Развеян популярный миф о проглатывании жвачки

Москва, 25 февраля. Популярный мир о проглатывании жевательной резинки развеяли в России. Подробно об этом рассказала врач-диетолог Алина Будаковская.

Компоненты жвачки действительно не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но они выходят из организма естественным путем. При этом не рекомендуется использовать резинку для устранения неприятного запаха изо рта. Он может свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как хеликобактерная инфекция желудка, отметила диетолог.

Использование жвачки более десяти минут грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и перенапряжением мышц лица, что может привести к головным болям. Из-за постоянного употребления резинки способна возникнуть диарея, предупредил Гастроэнтеролог Алексей Буеверов. При этом интенсивный жевательный процесс может оказать благотворное влияние на похудение, снижение стресса и тревожности.