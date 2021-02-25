В Госдуме рассказали об изменении критериев получения инвалидности   

Решена ли в России проблема с ежегодными изменениями критериев инвалидности, и сложно ли на самом деле получить инвалидность, рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Критерии по определению инвалидности пересматриваются раз в год. Последний раз эти изменения касались детей, у которых отсутствует один глаз. С прошлого года были внесены изменения в критерии. Теперь такой ребенок может получить инвалидность, что позволить ему регулярно приобретать протез глазного яблока», — рассказал Михаил Терентьев.

По его словам, люди, столкнувшиеся с ампутацией конечностей, имеют перечень нарушений здоровья, которые позволяют автоматически получать инвалидность без сложных процедур, сообщил депутат Госдумы.

Однако, он также заявил, что проблема инвалидности никогда не будет решена.

«Это связано с развитием медицины. То есть, если человек сталкивается с каким-то сложным заболеванием, медицина его вытягивает. Но конечно, у него могут остаться ограничения в жизнедеятельности», — объяснил эксперт.

С коррупционными же схемами получения инвалидности, конечно должны работать компетентные органы. В каждом системном сбое нормативного регулирования необходимо предметно разбираться, потому что, если начать сильно регулировать процедуру получения инвалидности, можно прийти к обратному эффекту – человеку с серьёзными нарушениями здоровья будет тяжело получить инвалидность. Поэтому эту границу постоянно надо искать.

Ранее ФАН сообщал, в Госдуме предложили новые меры поддержки людей с инвалидностью.