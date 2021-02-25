Мать Королевой «зажгла» перед удивленными американцами

Майами, 25 февраля. Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай исполнила зажигательный танец перед отдыхающими у воды американцами, чем вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Заслуженная артистка Украины опубликовала в Instagram видео, на котором жизнерадостно танцует в полосатой кофте и красных штанах. Лицо Порывай скрыла под маской — необходимым в пандемию аксессуаром. За импровизированным выступлением матери Королевой с удивлением следили окружающие.

«Движение — это жизнь! Танцуем и поднимаем настроение!!!» — написала она под роликом.

Пользователи социальной сети, оставившие комментарии под постом, разделились на два лагеря. Одни похвалили мать Королевой за «сплошной позитив», а другие раскритиковали внешность и ее решение жить за океаном.

«Вот так надо радоваться каждому прожитому дню»; «Мама Люда, ты необыкновенный человечек»; «Страшилище небесное, только паранджа спасет»; «Такую внешность надо прятать. Да и в такие года надо быть женщиной, а не обезьяной»; «Украину предала и скачет», — написали интернет-пользователи.

Порывай 12 февраля отпраздновала день рождения. По такому случаю муж Королевой, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Сети необычное фото тещи в масле и коротком платье.