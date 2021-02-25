Мосбиржа сообщила об увеличении частных инвесторов на площадке до 10 млн

Москва, 25 февраля. Число частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года увеличилось на 1,2 млн человек и достигло 10 млн, говорится в сообщении торговой площадки.

За 2020 год брокерские счета открыли 5 млн человек, что больше, чем за все предыдущие годы. Количество частных инвесторов на площадке за последние шесть лет выросло в десять раз.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов отметил, что появление внутреннего инвестора важно для всей российской экономики. Он объяснил, что благодаря этому возможности отечественных компаний расширяются, так как они могут привлекать еще больше средств на развитие бизнеса.

Московская биржа совместно с Центробанком РФ и брокерами активно развивает образовательные проекты и способствует формированию финансовой грамотности населения, подчеркнул Денисов. Он также обратил внимание на важность осведомленности граждан о рисках инвестирования.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее объяснила интерес россиян к инвестициям снижением ставок по вкладом в банках. Кроме того, по ее словам, в России стало больше удобных инструментов для инвестирования.