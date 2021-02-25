В Кремле оценили назначение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил назначение Уильяма Бернса на должность директора ЦРУ.

Представитель Кремля отметил, что Бернс всегда понимал важность диалога с Москвой, он хорошо знает российскую специфику.

«Он всегда был очень «сбалансированным» американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», — сказал Песков.

Во время работы послом Соединенных Штатов в России он показал себя как умелый дипломат. Песков заявил, что Бернс никогда не был «глупым ястребом».