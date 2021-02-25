ВТБ за 2020 год потерял 63% чистой прибыли

Москва, 25 февраля. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2020 году сократилась на 63% по сравнению с показателем предыдущего года, следует из отчетности банка.

Объем прибыли ВТБ в размере 75,3 млрд рублей стал минимальным с 2016 года. Тогда финансово-кредитная организация показала чистую прибыль на уровне 51,6 млрд рублей. Процентные доходы ВТБ в прошлом году увеличились на 531,7 млрд рублей (+21%), а комиссионные — на 136,8 млрд (+13%).

Причиной сокращения чистой прибыли банка стал высокий объем переоценки непрофильных активов. По итогам года этот показатель составил 126,4 млрд рублей. Второй причиной стало увеличение стоимости риска по кредитам из-за создания резервов. В 2020 году показатель прибавил 110 базисных пунктов, достигнув в целом по кредитному портфелю 1,9%. ВТБ направил 249,8 млрд рублей на покрытие возможных потерь по ссудам.

Глава ВТБ Андрей Костин в конце января, выступая на Давосском форуме, заявил, что экономика России в текущем году вернется к росту. По его словам, ВВП страны увеличится на 3,7%.