Кровавая бойня в тюрьмах Эквадора привела к гибели 79 человек

23 февраля 2020 года войдет в историю Эквадора как день самой кровавой расправы в местах лишения свободы. Четыре тюрьмы в разных частях страны стали новым фронтом в войне между бандами. Всего за сутки погибли 79 заключенных, сотни получили ранения.

В ночь на 23 февраля сотрудники исправительной колонии №4 в крупнейшем эквадорском городе Гуаякиль обнаружили у заключенных более десятка единиц огнестрельного оружия. Нескольких из них отправили в карцер.

Всего через несколько минут колония погрузилась в хаос. Сотни заключенных устроили массовый бунт и взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Вскоре к бунту присоединилась соседняя исправительная колония №1.

К рассвету бунтовщикам удалось захватить обе тюрьмы, после чего начались столкновения между различными группировками. Очевидцы сообщали о перестрелках и пожарах в помещениях. Заключенные не выдвигали требований и отказались от переговоров с властями.

#Ecuador: Riot at the Cárcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.



According to preliminary information, there were shots and people were injured.



Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd