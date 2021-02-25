Кровавая бойня в тюрьмах Эквадора привела к гибели 79 человек

23 февраля 2020 года войдет в историю Эквадора как день самой кровавой расправы в местах лишения свободы. Четыре тюрьмы в разных частях страны стали новым фронтом в войне между бандами. Всего за сутки погибли 79 заключенных, сотни получили ранения.

Бунт в Гуаякиле

В ночь на 23 февраля сотрудники исправительной колонии №4 в крупнейшем эквадорском городе Гуаякиль обнаружили у заключенных более десятка единиц огнестрельного оружия. Нескольких из них отправили в карцер.

Всего через несколько минут колония погрузилась в хаос. Сотни заключенных устроили массовый бунт и взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Вскоре к бунту присоединилась соседняя исправительная колония №1.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc y Criminalística de @PoliciaEcuador recolectan indicios y evidencias al interior de la Penitenciaría de #Guayaquil, tras enfrentamientos de bandas criminales que dejan, al momento, 8 internos muertos y 2 heridos graves. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/y01xsaDGC0 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 23, 2021

К рассвету бунтовщикам удалось захватить обе тюрьмы, после чего начались столкновения между различными группировками. Очевидцы сообщали о перестрелках и пожарах в помещениях. Заключенные не выдвигали требований и отказались от переговоров с властями.

#Ecuador: Riot at the Cárcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.



According to preliminary information, there were shots and people were injured.



Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd — xinirim (@PersonalEscrito) February 23, 2021

Утром к тюрьмам прибыл отряд полицейского спецназа, 300 человек. Началась зачистка территории. Как сообщили в полиции, столкновения с заключенными продолжались почти весь следующий день, сведения о количестве погибших постоянно обновлялись.

Порядок был восстановлен лишь к ночи 24 февраля. Согласно последним данным, в тюрьме №4 в боях со спецназом и междоусобных разборках погиб 31 арестант, еще шестеро были убиты в соседней тюрьме №1.

Instantes que ingresan autoridades policiales a cárcel de Guayaquil. pic.twitter.com/ya2mt7VaR2 — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) February 23, 2021

Было изъято большое количество холодного оружия, мачете, пистолетов и десятки сотовых телефонов. Десятки родственников заключенных собрались у входов в тюрьмы в надежде узнать подробности произошедшего, однако власти до сих пор не огласили список имен погибших во время бунта.

#ATENCIÓN ???? Tras el reporte de amotinamiento en la cárcel 8 de #Guayaquil, familiares de las personas privadas de libertad se acercan al centro de reclusión social.

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Hasta el momento miembros de la Policía Nacional informan 8 fallecidos.

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Detalles en https://t.co/hJkqP2UyGy ???? pic.twitter.com/dfHTgiRFYd — TC Televisión (@tctelevision) February 23, 2021

Несмотря на режим повышенной готовности в Гуаякиле, заключенные тюрьмы №4 предприняли новую попытку бунта уже 25 февраля около 5:00 по местному времени. Благодаря подкреплениям на территории колонии сотрудникам удалось избежать повторения событий 23 февраля и обойтись без жертв с обеих сторон.

Резня в Тури

Около 9:30 по местному времени бунт вспыхнул в тюрьме Тури в пригороде города Куэнка. Первым об этом сообщил глава полиции Эквадора Патрисио Карильо. По его словам, в тюрьме содержались особо опасные преступники — убийцы, наркоторговцы и насильники.

En la cárcel de Turi, en #Cuenca, los internos están en los techos. La Policía Nacional intenta controlar el amotinamiento. pic.twitter.com/IYwYGIJqj5 — Informados Ecuador (@Informados_Ec) February 23, 2021

Пользователи социальных сетей сообщили, что преступники выбрались на крыши зданий колонии, пытаясь поджечь ее через системы вентиляции. Охране тюрьмы удалось дать отпор бунтовщикам, спустя два часа после начала беспорядков к месту прибыло подкрепление из Куэнки.

#URGENTE ???? Vía redes sociales, el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo confirmó la muerte de 2 personas tras un amotinamiento esta mañana en la cárcel de Turi, ubicada en #Cuenca.

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Mientras tanto, la situación es evaluada en #Latacunga. pic.twitter.com/xIWvNz0ZlH — El Noticiero (@elnoticierotc) February 23, 2021

Около 12:20 El Comercio сообщил, что ВВС Эквадора перебросили группу специального назначения из Латакунги в Куэнку для укрепления полицейского гарнизона тюрьмы.

Las @FFAAECUADOR en apoyo a las instituciones del Estado y a través del equipo de vuelo B-737 #FAE realizó el traslado de personal especializado de la @PoliciaEcuador desde #Latacunga hasta #Cuenca, a fin de contribuir a la seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi pic.twitter.com/yrVA5WD3C2 — Fuerza Aérea Ecuatoriana (@FuerzaAereaEc) February 23, 2021

Как и в Гуаякиле, бои между полицией и преступниками продолжались несколько часов. По данным Национального секретариата по делам заключенных (SNAI), 34 арестанта погибли от рук сокамерников и сотрудников полиции. О жертвах со стороны сил правопорядка и количестве раненых заключенных не сообщается, по мнению пользователей социальных сетей, количество пострадавших может исчисляться сотнями.

????#LOÚLTIMO



Amotinamiento en varias cárceles del Ecuador, deja un macabro saldo, 75 presos muertos.



Asi fue una de las intervenciones de uno de los Grupos Élites de la Policia Nacional(Grupo de operaciomes Especiales) GOE, en la cárcel de TURI - CUENCA....ECUADOR pic.twitter.com/IEDHV3RlA9 — Noti Magazín (@NotiMagazin_) February 24, 2021

Восстание в Котопакси

Около 12:00 поступили первые сообщения о восстании в исправительной колонии «Котопакси» в городе Латакунга. Несмотря на большое количество арестантов, отбывающих наказание в тюрьме Латакунги, бунт в «Котопакси» был менее масштабным, чем в Гуаякиле и Куэнке.

Восстание заключенных удалось подавить силами местной полиции, однако в дальнейшем в целях безопасности в тюрьму прибыли армейские подразделения, которые охраняют порядок до сих пор. К настоящему моменту SNAI подтвердила смерть восьми заключенных во время бунта.

Comandos militares de fuerzas especiales resguardan exteriores de los centros amotinados. Debería darse orden de ingreso a pacificar a como de lugar las cárceles. Adentro la situación es extrema. Afuera nadie circula. pic.twitter.com/T8mxk13fZI — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) February 23, 2021

Война банд

Основная версия полиции — война местных банд за влияние в тюрьмах. Издание Primicias сообщает, что оружие, изъятое у заключенных тюрьмы в Гуаякиле 22 февраля, принадлежало преступной группировке Лос Чонерос. Банда, которая контролирует наркотрафик на тихоокеанском побережье Эквадора, планировала отомстить за своего лидера Хорхе Луиса Замбрано Гонсалеса, известного как «Раскинья», который в конце 2020 года был убит членами одной из противоборствующих группировок.

Когда тюремщики обнаружили оружие, банде пришлось немедленно начать бунт, чтобы расправиться с противниками. Узнав о провале изначального плана, банды Лос Пипос, Лос Тигуэронес и Лос Лобос начали бунт в других тюрьмах, чтобы расправиться с Лос Чонерос.

Эту версию подтвердили представители правительства Ленина Морено. Директор SNAI Эдмундо Монкайо заявил, что его ведомство знало о попытке мести, однако не имело информации о точной дате, на которую Лос Чонерос назначили расправу над своими оппонентами.

«Мы ожидали немедленной реакции после убийства «Раскиньи», но дело было отложено», — заявил он.

Реакция властей

Уходящий президент Эквадора Ленин Морено обвинил в «провоцировании насилия» неназванные преступные группировки, и заявил, что виновные, оставшиеся в живых, будут наказаны по всей строгости закона. В качестве первой ответной меры президент распорядился усилить контроль за оружием в непосредственной близости к тюрьмам.

«В ответ на кровавые бунты, спровоцированные бандами в трех тюрьмах страны, я приказал армии Эквадора осуществлять строгий контроль за оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами за пределами исправительных колоний», — написал Морено в своем Twitter.

A consecuencia de los violentos amotinamientos suscitados el día de hoy entre bandas delincuenciales en tres cárceles del país, he dispuesto a @DefensaEc ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. — Lenín Moreno (@Lenin) February 23, 2021

Вице-президент Эквадора Патрисио Пазминьо в свою очередь объявил о создании единого центра по контролю за обстановкой в исправительных учреждениях, с участием представителей правительства, полиции и армии.

Ante la acción concertada de organizaciones crimínales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con mando policial gestionamos acciones, para recuperar el control. pic.twitter.com/NQwxMAf1nZ — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) February 23, 2021

Эдмундо Монкайо также предложил Конституционному суду свой план усовершенствования системы безопасности в тюрьмах страны. В проекте секретариат по делам заключенных сделал ставку на активную образовательную работу с заключенными, усовершенствование технологий, строительство новых тюрем и ремонт действующих и работе над правовой базой, информирует Expreso.

Однако директор Монкайо отметил, что для столь амбиционных планов его ведомству не хватает финансирования. Так, вместо 39 млн долларов, которые были обещаны на реформы исправительной системы в 2019 году, за последние два года SNAI получил только 3,5 млн. Вместо инфраструктурных проектов в прошлом году правительство предпочло «пощадить» часть заключенных, амнистировав преступников, осужденных на небольшие сроки.

Однако проблемы это не решило. Суммарная вместимость всех 60 эквадорских тюрем рассчитана на 28 500 арестантов — однако в настоящее время в местах заключения находятся около 38 тысяч человек. Таким образом, после массовой амнистии степень переполненности эквадорских колоний снизилась лишь с 42 до 33%.

По мнению Монкайо, бунты, подобные случившимся, стали возможны из-за острой нехватки кадров. В настоящее время личный состав исправительных учреждений не укомплектован и на 70%, что не дает его ведомству эффективно реагировать на новые угрозы.

Предвыборная критика

Претенденты на должность президента страны Андрес Араус (альянс UNES) и Гильермо Лассо (партия CREO) также не оставили события 23 февраля без внимания. Банкир-консерватор поддержал действия полиции и сил специального назначения, отметив чрезвычайную ситуацию с перегрузкой исправительной системы. В случае своей победы во втором туре президентских выборов 11 апреля Лассо пообщеал «реформировать тюремную систему и разорвать связи действующих властей с организованной преступностью».

Кандидат в президенты также призвал пользователей социальных сетей не распространять видео с захватом тюрем, поскольку это может морально навредить родственникам заключенных.

Lo sucedido en las cárceles de Cuenca, Latacunga y Guayaquil es lamentable. Es necesario reformar nuestro sistema penitenciario. Hay que establecer un enfoque de rehabilitación, que vele por la seguridad de las personas privadas de libertad, la Policía Nacional y los ciudadanos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 24, 2021

Победитель первого тура Андрес Араус был менее сдержан в отношении администрации Морено. Он объявил, что из-за сокращения государственных расходов уходящий президент поставил под угрозу жизни полицейских, граждан и самих заключенных.

«Никогда еще страна не сталкивалась с таким ужасным разрушением исправительной системы, мы переживаем прискорбные эпизоды мятежей, насилия и смерти. Недоправительство позволило преступности захватить наши города и украсть спокойствие эквадорцев. Скоро этот кошмар закончится!» — написал кандидат от социалистов.

Nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario, vivimos lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte. El cogobierno ha permitido que la delincuencia se apodere de nuestras ciudades y se robe la tranquilidad de los ecuatorianos pic.twitter.com/y7tv1g0HXf — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 23, 2021

Араус также потребовал, чтобы Ленин Морено взял на себя ответственность за жизни граждан Эквадора.

7 февраля в Эквадоре прошел первый тур президентских выборов, явка на которых составила 81%. По результатам длительного пересчета голосов во второй тур, запланированный на 11 апреля, вышли Андрес Араус и Гильермо Лассо, котоые набрали 32,2 и 19,7% голосов соответственно.

Очередные грабли

Высокий риск бунтов в тюрьмах сохраняется последние несколько лет. Так, в 2019 году в результате насилия в колониях Эквадора погиб 21 человек, в прошлом году — уже 50 заключенных, что заставило правительство Морено ввести режим чрезвычайного положения в исправительной системе.

В итоге это решение отразилось лишь на бумаге — власти оказались не готовы к масштабным тюремным беспорядкам 23 февраля, которые стали самыми смертельными в истории небольшой южноамериканской страны.