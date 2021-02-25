Памяти Алексея Балабанова: 10 лучших фильмов талантливого режиссера

Ровно 62 года назад, 25 февраля 1959 года, родился российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов. Его работы стали отражением слома эпох — советской и российской — в глазах обычных людей. Загнанные в угол, оказавшиеся на обочине жизни люди вынуждены искать свое место в новом обществе, новый стержень и новую мораль. Лучшие фильмы режиссера — в материале ФАН.

Алексей Балабанов родился в Свердловске, там же окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. После проходил службу в 339-м военно-транспортном авиационном полку ВТА ВВС в должности бортпереводчика, а позже был переведен в ВМФ. За время службы Балабанов побывал в странах Африки и Азии и воевал в Афганистане. Годы в армии нашли отражение в картинах.

Свой первый фильм «Раньше было другое время» Балабанов снял в 1985 году в ресторане, где массовка состояла из посетителей заведения, а за музыкальное сопровождение отвечал знакомый режиссера Вячеслав Бутусов и его группа Nautilus Pompilius.

С 1990 года Балабанов жил и работал в Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию СТВ. Всероссийскую известность Балабанову принес фильм «Брат» с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.

В 2002 году после трагедии в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где погибли 125 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» и Бодров-младший, Балабанов заявил, что погиб вместе с группой. Он тяжело переживал смерть коллег.

В мае 2013 года Балабанов скончался в возрасте 55 лет от острой сердечной недостаточности в Сестрорецке, где работал над очередным сценарием. Режиссера похоронили в тот же день на Смоленском кладбище в Петербурге.

Брат (1997)

Вернувшийся с чеченской войны Данила Багров приезжает в Петербург к своему брату, который уже устроился в городе. Однако оказывается, что его брат — наемный убийца, положение его незавидное. Фильм получился неоднозначным и даже скандальным, но сыскал восхищение зрителей. «Брат» получил Гран-при фестиваля «Кинотавр».

Брат 2 (2000)

Продолжение истории Данилы Багрова в Москве начинается со встречи бывших сослуживцев. Однако одного из товарищей главного героя убивают. Данила летит в Америку, чтобы найти преступника, и берет с собой брата. Продолжение истории Багрова зрители встретили с восхищением.

Война (2002)

Действие фильма происходит во время второй чеченской войны. Полевой командир Аслан Гугаев отпускает троих пленников, но оставляет в заложниках капитана Медведева и англичанку Маргарет. Жених Маргарет Джон Бойл должен выкупить свою невесту.

Груз 200 (2007)

События разворачиваются на закате советской эпохи. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство. Кроме того, в город приходит известие о прибытии из Афганистана груза 200. Фильм участвовал во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля и получил приз Гильдии российских кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр».

Про уродов и людей (1998)

Драма вышла в свет в 1998 году и стилизована под немое кино. Фильм состоит из отдельных историй, которые начинают сливаться в единое русло. В центре сюжета зарождение порнографии. Фильм едва ли может вызвать положительные эмоции, однако это и не является главной задачей Балабанова.

Замок (1994)

Экранизация романа Франца Кафки вышла в свет в 1994 году. Господин Землемер приглашен в замок, но, прибыв в деревню, он осознает, что его никто не ждет. Пытаясь объяснить свои намерения, Землемер наталкивается на стену непонимания. Внимание привлекает балабановская трактовка финала произведения Кафки.

Жмурки (2005)

Криминально-комедийный боевик «Жмурки» — нетипичная для Балабанова работа. Это один из немногих фильмов, сценарий для которого Балабанов писал не сам. Кроме того, в картине сыграли уже известные актеры. Юмористическая зарисовка о середине 1990-х и бандитах из Нижнего Новгорода — очередное доказательство многостороннего таланта режиссера.

Морфий (2008)

Драматический фильм снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего, написанному по мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа «Морфий». События разворачиваются в 1917 году. Молодой доктор Поляков, спасая жизнь пациенту, рискует своей. Но его «исцеляет» морфий. Доктор не верит, что может пристраститься к нему.

Кочегар (2010)

События драмы «Кочегар» разворачиваются в 1990-х годах в Петербурге. Майор в отставке работает в кочегарке, а в свободное время на старенькой печатной машинке пишет рассказ. В гости к нему приходят разные гости. Через историю «маленького человека» Балабанов показывает кризис российского общества.

Мне не больно (2006)

Комедийная мелодрама о трех друзьях, которые попадают в дом богатой дамы, — еще один нетипичный фильм для Балабанова. Особый шарм картине придала Рената Литвинова, исполнившая главную роль в фильме.